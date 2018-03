Torre del Greco, incidente sulla Litoranea: grave un 23enne

Incidente stradale sulla Litoranea di Torre del Greco. Due giovani in sella ad uno scooter sono andati a sbattere contro un'automobile, intorno alle ore 13.00.

Il conducente del veicolo ha riportato lievi ferite, mentre il passeggero ha avuto la peggio ed è in prognosi riservata. Secondo quanto trapela il veicolo a due ruote procedeva ad alta velocità e si è scontrato con l'auto proveniente dal senso opposto ferma per far attraversare la strada ad un anziano.

Il 23enne è stato trasportato al pronto Soccorso dell’ospedale Maresca, dove è stato operato d’urgenza. Il conducente dello scooter procedeva senza patente, senza assicurazione ed è risultato anche positivo all'alcol test, come riporta Il Mattino.