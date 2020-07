Incidente tra scooter e furgoncino, 29enne finisce in ospedale

Un incidente è avvenuto questa mattina nel centro di Napoli, tra via Casanova e Corso Garibaldi. Secondo quanto riportato dal Riformista uno scooter si è scontrato con un furgoncino. A bordo del motociclo un uomo e una donna, madre e figlio: il 29enne alla guida si trova ora in prognosi riservata al Cardarelli. Danni consistenti a entrambi i veicoli. Per fortuna nessuna conseguenza grave per la donna.

Sul posto la Polizia Municipale che sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica della collisione.