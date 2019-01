Tremendo incidente sulla Napoli-Salerno: tagliata la lamiera dell'auto

Un grave incidente è avvenuto pochi minuti fa all'altezza del casello autostradale di Portici. Coinvolte due auto che si sono schiantate provocando sicuramente dei ferimenti. Secondo una prima ricostruzione le due auto stavano viaggiando in direzione Salerno quando si sono schiantate. Si tratta di una Mini Cooper e una Golf ridotte a un cumulo di lamiere. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale e gli operatori del 118.

Proprio le condizioni delle auto stanno rendendo difficili le operazioni di soccorso. I soccorritori dovranno tagliare le lamiere per portare in salvo i feriti. Al momento non si hanno notizie riguardo le condizioni di questi ultimi. È in corso di accertamento anche la dinamica dell'incidente a cui stanno lavorando gli agenti della stradale impegnati anche nella gestione del traffico che è andato in tilt, complice anche l'ora di punta di una giornata festiva.