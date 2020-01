Scontro tra auto a Napoli: feriti due minori

Due minori sono rimasti gravemente feriti in uno scontro tra due auto avvenuto a Napoli. I due, trasportati con un'ambulanza del 118 in codice rosso all'ospedale pediatrico Santobono, sono stati giudicati guaribili rispettivamente in 30 e 35 giorni.

Gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, giunti sul luogo dell'incidente, hanno accertato l'assenza del conducente dell'altro veicolo e la presenza di una targa anteriore di un veicolo, traccia che ha permesso agli agenti di risalire alla sua titolarità.

Dopo aver sentito il magistrato di turno, gli agenti si sono quindi recati in un comune della provincia di Napoli a casa del presunto responsabile di omissione di soccorso. Sul posto è stata trovata l'auto con visibili danni riconducibili all'incidente.

L'uomo è stato portato in ospedale per gli esami di rito ed è stato denunciato per lesioni colpose e omissione di soccorso.