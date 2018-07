Incidente in moto: resta grave la giovane promessa dell'Inter

È una promessa del calcio il 16enne che lotta tra la vita e la morte dopo un incidente in moto, nella notte tra venerdì e sabato a Santa Maria la Carità. P.C. è un giovane calciatore dell'Inter ed era tornato in vacanza in Campania quando è rimasto vittima di un grave incidente in moto. Il minorenne lotta ancora tra la vita e la morte all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Il giovane ha riportato un'emorragia cerebrale che lo ha ridotto in fin di vita. A bordo di una moto, insieme ad un 18enne, è andato a sbattere contro un'auto in sosta. Il suo compagno è ricoverato all''ospedale Cardarelli di Napoli ma non è in pericolo di vita. È stato denunciato perché non aveva la patente per guidare quel tipo di motocicletta.