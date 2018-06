Scontro nella notte: un morto e due feriti

Un piccolo autocarro con a bordo tre giovani ha sbandato e si è schiantato contro un muro stanotte a via Mastellone, nel quartiere Barra. Morto sul corpo un 18enne mentre rimasti feriti i due coetanei a bordo del mezzo con lui. Intorno alle 3 di stanotte, il guidatore ha perso il controllo del mezzo che ha oltrepassato lo spartitraffico, schiantandosi poi contro il muro.

I tre ragazzi sono stati sbalzati fuori dal veicolo attraverso il parabrezza. Non è chiaro il motivo dell'incidente. Bisognerà valutare se fosse troppo alta la velocità di crociera oppure se ci siano stati dei guasti al mezzo. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Insieme a loro i medici del 118 che hanno portato i due feriti al Cardarelli mentre per il 18enne deceduto hanno potuto solo constatare la morte. Il giovane è risultato poi essere Luigi Borrelli, figlio di Arturo, noto come Diego Esposito, vittima di abusi sessuali da parte di un prete.