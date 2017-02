Incidente mortale Acerra, identificato e denunciato il presunto responsabile

E' stato individuato e denunciato dai Carabinieri per omicidio stradale e lesione personale stradale, il presunto responsabile dell'incidente mortale avvenuto ieri ad Acerra, nel corso del quale ha perso la vita una donna di 57 anni, morta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

Il frontale si è verificato in via dei Normanni ad Acerra, dove l'auto condotta da un 26enne si è scontrata con quella della donna, che viaggiava nel senso di marcia opposto.

Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti i Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Castello di Cisterna e della stazione di Acerra per i rilievi stradali e gli accertamenti opportuni, nonché per il sequestro delle auto.

L’analisi dello stato dei luoghi ha permesso di ricostruire la dinamica: è emerso, infatti, che la donna si stava immettendo da via Lenza su via dei Normanni, mentre il giovane, già in marcia su via dei Normanni e verosimilmente in fase di sorpasso, ha impattato contro l’altra utilitaria.

Dopo l'incidente il 26enne, suo fratello che viaggiava con lui e la figlia della 57enne deceduta, sono stati ricoverati presso la clinica "Villa dei Fiori", dove si trovano attualmente non in pericolo di vita.