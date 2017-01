Sono tre le persone ferite nell'incidente stradale verificatosi intorno alle 7 del mattino nella galleria Santa Maria di Pozzano a Seiano.

Un furgoncino, che viaggiava verso Napoli, si è scontrato, per ragioni ancora da accertare con un'Audi diretta a Sorrento. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Traffico in tilt per più di un'ora.