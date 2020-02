Tremendo incidente nella notte a Pozzuoli: tre feriti. Uno è grave

Un terribile incidente si è verificato nella notte a Pozzuoli. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Mancava poco alla mezzanotte. È accaduto in via Provinciale Pianura. L'impatto è stato violento, il bilancio è di tre feriti di cui uno in gravi condizioni. Si tratterebbe di un 35enne, attualmente ricoverato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per un trauma cranico.

Il ferito grave

Il giovane pare fosse seduto sui sedili posteriori. Gli altri due feriti, invece, sempre passeggeri delle due autovetture, sono stati portati in ospedale con un codice giallo. Sul posto la polizia municipale di Pozzuoli che ha effettuato i rilievi e che si è occupata del traffico viario chiudendo l'arteria per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche utili anche a capire la dinamica dell'incidente