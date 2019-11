Frontale tra due auto lungo corso Vittorio Emanuele: paura per i guidatori

Uno scontro violento, tanto da essere avvertito anche dai residenti che a quell'ora dormivano ancora. È accaduto all'alba di oggi al centro di Napoli. Due auto che stavano percorrendo corso Vittorio Emanuele si sono scontrate per cause ancora da accertare.

Gli occupanti delle vetture sembra che fortunatamente non abbiano riportato gravi conseguenze. I danni alle auto sono ingenti, così come tanto è stato lo spavento. Sul posto le forze dell'ordine per garantire il ripristino della circolazione e anche per accertare la dinamica del sinistro