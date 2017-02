Scontro frontale tra auto in via Gianturco: due persone coinvolte

Scontro in via Gianturco. I due conducenti, un 24enne e un 27enne, sono stati trasportati all'ospedale Loreto Mare con le ambulanze del 118 e sarebbero ricoverati in prognosi riservata.

Le automobili, una Fiat Punto condotta dal 24enne e una Ford, si sono schiantate all'incrocio con via Grimaldi, all'altezza di un semaforo. Il primo a prestare soccorso ai feriti è stato un automobilista di passaggio. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe trattarsi di un incidente provocato dal mancato rispetto del semaforo, a cui sarebbe seguito lo scontro frontale tra le due vetture che procedevano probabilmente a velocità sostenuta.