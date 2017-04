Scontro sulla Circumvallazione esterna: tre donne in ospedale

Paura sulla Circumvallazione esterna. Tre donne, tutte di Giugliano, e quattro ragazzi sono rimasti coinvolti in un incidente. Le donne, un'anziana e le sue due figlie. sono state trasportate in ospedale dai sanitari del 118. Per loro, ferite alla testa, alle costole e contusioni agli arti. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato i rilievi del caso.

In piena notte, si legge su Cronache di Napoli, una Nissan Micra, a bordo della quale viaggiavano madre e fìglie, all'altezza del ponte Riccio si è scontrata contro una Ford Focus ferma in strada. A bordo di quest'ultima, quattro ragazzi: la loro auto, dopo aver impattato contro il guardrail, era andata in testacoda fermandosi proprio lungo la via. Un incidente, dunque, nell'incidente: la vettura usata dai ragazzi, infatti, era ancora li quando è sopraggiunta la Nissan che è finita contro l'utilitaria.