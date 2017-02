Grave incidente a Castellammare di Stabia: un uomo è in rianimazione

Incidente stradale in queste ore a Castellammare di Stabia. Una Alfa 147 guidata da un 34enne di Nocera Inferiore, all’incrocio tra via Petraro e la traversa Savorito, ha impattato contro la fiancata sinistra di una Fiat Panda alla cui guida era un 55enne di Castellammare.

Entrambi i guidatori sono stati portati da personale del 118 al pronto soccorso del San Leonardo: al primo sono stati riscontrati traumi al cranio, alla schiena e al ginocchio sinistro guaribili in 3 giorni; al secondo, un trauma cranico con ematoma celebrale. Disposto per quest'ultimo il ricovero in rianimazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale aliquota radiomobile che, dopo aver proceduto ai rilievi del caso, hanno sequestrato le due vetture.