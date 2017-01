Rocambolesco incidente stradale a Secondigliano

Incidente stradale a corso italia a Secondigliano, con protagoniste due automobili che si sono scontrate. L'impatto è stato violento, ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per i conducenti dei veicoli.

Una delle due automobili coinvolte nell'incidente è addirittura finita sul cofano della vettura con la quale si è scontrata, come è chiaramente visibile dalla foto, con grande stupore delle persone presenti.