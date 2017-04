Incidente a Torre Annunziata: scontro a tre tra due auto e una moto

Brutto incidente questa mattina in via Piombiera a Torre Annunziata, proprio a confine con la città di Castellammare di Stabia. Per cause ancora da accertare che sono al vaglio delle forze dell’ordine, uno scooter, una Opel ed una Peugeot si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter che ha riportato delle ferite alla gamba. Con l’impatto il giovane sarebbe balzato dal motorino ed avrebbe urtato le vetture per poi finire a terra.

Sul posto, immediatamente allertati, sono arrivati i soccorsi. I sanitari sull’ambulanza hanno prestato le prime cure al giovane e poi lo hanno accompagnato presso l’ospedale ‘San Leonardo’ di Castellammare di Stabia dove si trova al momento. I sopralluoghi sono affidati agli agenti della polizia locale di Torre Annunziata, diretti dal colonnello Mario Accardo e dal tenente Antonio Virno. La polizia dovrà chiarire la dinamica dell’incidente ed accertare le eventuali responsabilità