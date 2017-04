Incidente a piazza Poderico: coinvolti un motorino ed un'auto

Attimi di paura per l'ennesimo incidente a piazza Poderico. A farne le spese sono stati una moto ed un'auto. Lo scontro ha provocato danni ad entrambi i veicoli ed è stato necessario l'intervento anche di un'autoambulanza del 118. Per nessuno dei due guidatori però la prognosi è grave. Resta la problematica di uno svincolo viario ad alto rischio e ad alta concentrazione di incidente. Per effetto della chiusura della strada che porta alla piazza, si verificano continuamente incidenti tra le vetture che vi transitano.

Il traffico non è infatti nemmeno regolato da un semaforo esponendo a dei rischi i guidatori. Lo ha fatto notare anche il presidente dell'associazione “Vivere il Quartiere”, Enrico Cella. «La strada è chiuda da anni ed è priva di semafori; questo stato di cose determina insicurezza ed è la concausa dei tanti incidenti. Mi occupo da anni di questa problematica e penso che è arrivata l'ora che la Municipalità ed il Comune di Napoli ognuno per le proprie competenze si attivino per dare ai cittadini e automobilisti la sicurezza e la vivibilità che oggi manca».