Incidente stradale a Ischia: scontro tra auto e scooter

Incidente stradale nella notte sulla ex SS270 ad Ischia, nei pressi di via Fasolara. Uno scooter si è scontrato con una automobile, come riporta Il Dispari.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti al pronto soccorso.

Si tratta dell'ennesimo incidente verificatosi sull'isola negli ultimi mesi.