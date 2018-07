Scontro auto-moto: 20enne in rianimazione

Era a bordo della sua Vespa quando si è visto arrivare una Fiat Panda da un lato e non ha potuto evitarla. È finito così in rianimazione il 20enne Vincenzo Sicignano, vittima di un incidente stanotte lungo via Santa Maria la Carità a Sant'Antonio Abate. Alla guida dell'auto che ha speronato la sua Vespa c'era una 22enne. Lo scontro è avvenuto a pochi passi da via Casoni Marna, il cui incrocio è stato spesso teatro di incidenti.

Il giovane ferito è rimasto incastrato con la gamba tra la vettura e lo scooter. All'arrivo dei soccorsi sembrava essere ancora cosciente ma al momento la prognosi resta ancora riservata e le sue condizioni sono apparse gravi all'arrivo in ospedale.