Incidente a via Epomeo: morto un 17enne

Un 17enne ha perso la vita questa sera in seguito ad un incidente a bordo del suo scooter. Il giovane si è scontrato con il suo Honda Sh con una Mini One lungo via Epomeo. L'incidente mortale si è verificato intorno alle 19. Il giovane è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118. E' stato portato all'ospedale “Cardarelli” e le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

Inutili i tentativi di rianimarlo dei medici del presidio ospedaliero. Dopo minuti di agonia il 17enne non ce l'ha fatta ed è morto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. Sono in corso i rilievi e sono partite le indagini per stabilire se ci siano eventuali responsabilità.