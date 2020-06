Scontro frontale tra auto e moto: due giovani finiscono in ospedale

È di due feriti il bilancio di un violento scontro avvenuto a Marano. L'incidente ha visto coinvolte un'auto e uno scooter a bordo del quale viaggiavano due ragazzi. Sarebbero loro ad aver avuto la peggio nello scontro frontale avvenuto in via San Rocco, all'incrocio con via Paolo Borsellino. Non si conosce ancora la dinamica del sinistro.

Saranno i rilievi, insieme alle testimonianze raccolte, a dare un quadro di quello che è successo. I giovani che viaggiavano a bordo dello scooter sono stati trasportati d'urgenza in ospedale e affidati alle cure mediche. Le loro condizioni sono quelle che preoccupano di più. Spetta alle forze dell'ordine capire se ci siano state delle responsabilità da parte di entrambi i guidatori dei veicoli.