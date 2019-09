Scontro tra auto sulla statale: due persone ferite

È stata una brutta notte per gli occupanti di due auto lungo la strada statale 145. Un van e un'automobile si sono scontrate all'altezza di Meta intorno alla mezzanotte. Lo scontro è stato molto violento e i guidatori di entrambe le vetture sono rimasti feriti.

Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 che hanno trasportato entrambi in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime notizie raccolte, non dovrebbero essere gravi. Il traffico è andato letteralmente in tilt. Non è ancora chiara la dinamica dell'impatto su cui lavorano le forze dell'ordine.