Non si ferma ad un posto di blocco e travolge un'auto

Un 25enne di Sant'Antimo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri. Nel corso di un controllo nei pressi di una “piazza di spaccio” in via Lussemburgo, all'interno del rione di edilizia popolare chiamato “Legge 219”, i militari hanno intimato l'alt ad una Multipla che stava sopraggiungendo guidata dal 25enne. A bordo viaggiava anche con il figlio undicenne. Invece di fermarsi si è dato alla fuga a tutta velocità.

L'inseguimento si è protratto fino a Sant'Antimo quando la Fiat guidata dal 25enne è andata a sbattere contro una Ford. L'uomo è fuggito tentando di far perdere le tracce. Poco dopo i militari dell’Arma lo hanno identificato e rintracciato: era nei pressi della sua abitazione. Ricostruito il motivo della folle corsa con il bambino a bordo: l’auto non era coperta da assicurazione ed era già sottoposta a sequestro amministrativo per lo stesso motivo a affidata al 25enne con l’obbligo di tenerla ferma in luogo chiuso.