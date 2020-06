Grave incidente stradale: coinvolto anche un bambino

Scontro due auto nel pomeriggio nel centro di Afragola. All'incrocio di via Galliano con via De Nicola, è avvenuto l'incidente. Una delle auto si è ribaltata, a bordo c'era anche un bambino di cinque anni, che è stato trasportato d'urgenza al Santobono per le ferite riportate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul caso indaga la polizia locale. Effettuati i rilievi di rito per stabilire le responsabilità del sinistro stradale.