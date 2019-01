Scontro tra auto nel Sannio: due vittime napoletane

Una coppia di Casoria è rimasta vittima di un grave incidente automobilistico nel Sannio. L'auto su cui viaggiavano un uomo e una donna di 60 anni si è scontrata contro un'altra vettura nei pressi dello svincolo di Airola, in provincia di Benevento. Nell'incidente è rimasta ferita anche la donna alla guida dell'altra auto residente a Cervinara, in provincia di Avellino.

I SOCCORSI

Le due vittime sono morte sul colpo e a nulla è valso l'intervento dei medici del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso. Sono riusciti, invece, a condurre in ospedale la donna ferita ma non si hanno al momento notizie sulle sue condizioni. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente mortale ma un ruolo ha potuto sicuramente giocare l'asfalto bagnato a causa delle forti piogge di queste ore. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri a cui sono affidate le indagini.