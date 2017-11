Scontro tra auto e bus, traffico in tilt per ore sul corso Vittorio Emanuele e su via Tasso

Incidente in via Tasso in serata, che ha visto coinvolta un'automobile che si è schiantata contro un bus che proveniva nel senso di marcia opposto.

Traffico in tilt nella strada e nelle vie limitrofe, come il Corso Vittorio Emanuele, in attesa delle operazione di salvataggio dei feriti. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

La situazione è tornata alla normalità solo dopo le 21.00.