Doppio incidente sull'Asse Mediano: due feriti

Due tamponamenti a poca distanza l’uno dall’altro si sono verificati sulla Statale 7 Bis a Nola. Gli incidenti probabilmente sono stati causati dal fondo statale che è divenuto scivoloso a causa della pioggia della giornata di ieri.

Il primo incidente, come riporta Il Fatto Vesuviano, ha visto coinvolti una Fiat Panda e un furgone. La persona alla guida dell’auto, soccorsa e portata subito in ospedale, non è in gravi condizioni. L’altro tamponamento è avvenuto poco dopo tra una Renault e un camion di cui il conducente è scappato senza prestare soccorso e facendo perdere le tracce. La polizia stradale sta indagando sul caso.