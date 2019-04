Quattro persone, tutte donne, sono rimaste ferite nella serata di giovedì in seguito ad uno scontro frontale fra due auto avvenuto in via Arco Felice Vecchio, sul territorio di Pozzuoli.

Sul posto - come riferisce Pozzuoli 21 - è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Le persone ferite non hanno riportato gravi lesioni.