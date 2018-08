Schianto mortale in Tangenziale: un morto ed un ferito

Incidente mortale sulla Tangenziale di Napoli all'altezza dell'uscita Vomero. Pochi minuti fa un'auto si è schiantata contro il furgone degli addetti alla viabilità. L'uomo alla guida della vettura è morto sul colpo mentre la moglie, seduta al posto del passeggero, è grave.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito la donna all'ospedale Cardarelli di Napoli. Non è chiara la dinamica dell'incidente su cui stanno indagando gli agenti della polizia stradale chiamati a gestire l'emergenza. Completamente in tilt il traffico in direzione di Capodichino.