Schianto in moto con la fidanzata: 21enne in coma

Ha perso il controllo della moto e si è schiantato al suolo insieme alla fidanzata. È in coma farmacologico il 21enne coinvolto in un incidente stradale a Torre del Greco. Il giovane ha riportato diverse fratture, tra cui i due femori, e la perforazione del polmone ed è ricoverato al Primo Policlinico di Napoli.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi al momento dell'impatto con il suolo quando la moto che guidava ha perso aderenza con l'asfalto a via Tironcelli, a pochi passi da via Benedetto Cozzolino. La fidanzata, invece, ha riportato solo delle escoriazioni ma è stata trattenuta in osservazione in ospedale.