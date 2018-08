Auto contro rotonda della circumvallazione: distrutta

È finita completamente distrutta l'auto che questa mattina all'alba si è schiantata lungo la circumvallazione che unisce Giugliano, Qualiano e Villaricca. L'incidente si è verificato intorno alle sei ed ha visto protagonista un guidatore a bordo di una Fiat 500. L'auto si è schiantata contro la rotonda nei pressi della caserma della guardia di finanza di Giugliano.

La vettura è andata completamente distrutta, soprattutto nella parte anteriore. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che dovranno ricostruire i carabinieri ed i vigili del fuoco accorsi sul posto per soccorrere il guidatore che non è in pericolo di vita. A darne notizia è il sito Internapoli.