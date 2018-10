Scampia, investito mentre attraversava: sessantenne in gravi condizioni

Strisce pedonali invase da cumuli di spazzatura da giorni, erbacce, alberi che limitano la visibilità degli automobilisti e scarsa illuminazione con lampioni malfunzionanti. Sono state, con tutta probabilità, queste le cause dell'incidente avvenuto in serata in Viale della Resistenza, a Scampia, a pochi metri dal rione Don Guanella. Un uomo di circa sessant'anni è stato investito mentre cercava di attraversare la strada sulle strisce pedonali. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato trasportato, in gravi condizioni, al Cardarelli. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale del quartiere.

(foto Luigi Concilio)

Solo pochi giorni fa il presidente dell'associazione 'Senza Bavaglio', Claudio Ferrara, aveva denunciato le gravi condizioni di degrado in cui versano alcune zone dell'ottava municipalità, con strade decisamente poco sicure per pedoni e automobilisti.