Perde il controllo dell'auto: ragazza di 22 anni grave

Stava guidando una Smart, quando ne ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail sulla rampa d'accesso della Statale 162. L'episodio, che ha coinvolto una ragazza napoletana di 22 anni, è avvenuto ieri mattina intorno alle 8.30.

La ragazza è rimasta ferita. Trasportata al San Giovanni Bosco, è in prognosi riservata ed in condizioni ritenute gravi dai medici. Secondo quanto riportato dal Mattino, non si esclude alcuna ipotesi a proposito di cosa possa aver verificato il sinistro, sul quale sono in corso indagini da parte della polizia municipale sezione infortunistica stradale.

Nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre vetture.