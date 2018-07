Fuma marijuana, si mette alla guida e provoca un incidente

Un 36enne di Sant’Agnello, già noto alle forze dell'ordine per detenzione di stupefacente, alla guida di una Fiat Panda ha impattato contro una Vespa condotta da un 25enne di Sant’Antonio Abate. è accaduto nella notte lungo il corso Italia, all’incrocio con via San Giuseppe. Il 25enne è caduto a terra ed è stato subito soccorso da medici del 118 per il trauma cranico (non commotivo) riportato.

Il 36enne è stato bloccato dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia sorrentina intervenuti sul posto e denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di marijuana, accertato nel giro di poco grazie ad analisi ematiche effettuate presso l’ospedale di Sorrento.