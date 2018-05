Impatto sull'A16, professionista vesuviano rischia la paralisi

Un noto professionista di San Giuseppe Vesuviano rischierebbe la paralisi dopo un incidente in moto avvenuto qualche giorno fa. A riportare la notizia è il Fatto Vesuviano. L'uomo, 44 anni, ha riportato molte ferite dopo l'impatto avvenuto sull'autostrada A16 (Napoli-Bari). Ora si trova immobilizzato in un letto d'ospedale ad Avellino. Una ferita alla colonna vertebrale, in particolare, preoccupa i medici.