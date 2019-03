Rotonda contromano, travolge due fidanzatini in scooter: paura a Boscoreale

Uno spaventoso incidente stradale si è verificato la scorsa notte a Boscoreale.

L'episodio, purtroppo non il primo avvenuto da quelle parti, ha avuto luogo nei pressi della rotonda dei Passanti. Un'auto con alla guida un 32enne del posto avrebbe, secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, invaso la rotatoria nel senso opposto di marcia travolgendo, così, lo scooter con in sella due minori, una coppia di fidanzatini di 17 e 15 anni.

I due ragazzini, rialzatisi, hanno attirato l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri che transitava in zona, e quindi indicato l'utilitaria che li aveva investiti senza prestare loro soccorso.

I militari hanno bloccato e denunciato l'uomo. Dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza e senza patente, oltre che di omissione di soccorso. Sequestrato anche lo scooter (peraltro già sequestrato in precedenza perché non assicurato) sul quale viaggiavano i due giovani, e denunciato anche il 17enne che lo guidava senza neanche la patente A. Per entrambi è scattata una salata multa.

I ragazzini sono stati portati in ospedale a Boscotrecase. Non hanno riportato ferite gravi.