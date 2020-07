Vittima di un incidente torna a casa dopo un anno: festa nel quartiere (VIDEO)

Lo scorso 11 agosto cominciò il suo calvario. Un drammatico incidente lo lasciò in fin di vita. Per 11 mesi Michele Savastano ha combattuto e ieri è finalmente tornata a casa dopo una lunga riabilitazione. Grande festa nel rione Cmi a Castellammare di Stabia dove è tornato il 27enne. Ad accoglierlo centinaia di persone che in questi mesi hanno fatto il tifo per lui sostenendolo in vari modi. I suoi concittadini lo hanno accolto sul sagrato della chiesa di Sant’Agostino. Intorno alle 20 è tornato a casa e il suo rientro è stato scandito dal rumore dei fuochi d'artificio.

L'incidente

Il giovane rimase vittima di un incidente spaventoso a bordo della sua moto insieme alla fidanzata. A salvargli la vita sono stati i medici che l'hanno operato nonostante le sue condizioni fossero disperate. Diversi gli interventi chirurgici a cui è stato sottoposto a cui è seguito un lungo periodo di riabilitazione. Ieri finalmente ha potuto riabbracciare la sua famiglia e rivedere le persone del suo rione che l'hanno festeggiato.