Risvegliato dal coma: Michele ricomincia a parlare

Buone, ottime notizie arrivano dalla clinica Sant’Anna di Crotone dove è ricoverato Michele Savastano. Il giovane di origini stabiesi era stato coinvolto in un incidente il 13 agosto scorso: investito da una moto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Era in compagnia della fidanzata che avrebbe dovuto sposare di lì a poco.

Il 29enne entrò in coma, pochi giorni fa il risveglio e da allora continua a migliorare. Ha cominciato a parlare, poche semplici parole rivolte alla mamma ed ai suoi affetti. “Mamma ti amo, portami via non ce la faccio più” ha detto a denti stretti. Un progresso notevole salutato con entusiasmo dai familiari e dalla fidanzata che su facebook ha postato una foto di loro due con la frase “Dio mi sta ascoltando, grazie”.