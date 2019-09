Tragico incidente stradale a Vico Equense: morto un giovane centauro

Ancora un tragico incidente sulle strade della provincia di Napoli, l'ennesimo negli ultimi giorni.

Stavolta a perdere la vita è stato un giovane centauro di 23 anni. L'incidente - come riferisce Metropolis - è avvenuto a Vico Equense.

Il ragazzo, originario del posto, era in sella alla propria motocicletta, quando è morto a seguito di un violentissimo impatto avvenuto con un’automobile per cause ancora da accertare.

Sul posto sono giunti i medici del 118, che hanno soltanto potuto constatare il decesso del 23enne. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.