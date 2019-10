Tragico incidente nella notte: morto un giovane

Tragico incidente nella notte in via Campana nei pressi del bivio di Quarto. A perdere la vita un giovane di soli 19 anni, che si trovava a bordo di uno scooter insieme ad un altro ragazzo, rimasto ferito anch'egli ma le cui condizioni non destano grandi preoccupazioni.

Per motivi ancora da accertare - racconta Cronaca Flegrea - i due hanno perso il controllo del mezzo e sono finiti sull'asfalto.

Il 19enne, di Villaricca, è stato trasferito subito in codice rosso presso l'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è deceduto successivamente.

Sull'accaduto indagano i Carabinieri.