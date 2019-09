Tragico incidente a Pianura: morto un centauro

Tragedia sulle strade di Napoli in pieno giorno. Un centauro ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto questa mattina a Pianura in via Padula, dove si è verificato il fatale e violetto impatto tra lo scooter, a bordo del quale c'era la vittima, e un'auto.

Il centauro - come riferisce Anteprima24 - è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare ed è deceduto poco dopo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga la Polizia Municipale.