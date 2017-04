Perde il controllo dell'auto e sbatte contro un muro: un morto e due feriti

E' di un morto, due feriti ed un arresto per omicidio stradale il bilancio di un tragico incidente avvenuto nella notte a Nola.

I Carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola sono intervenuti in via Stella, dove un 18enne di San Giuseppe Vesuviano, alla guida di una Nissan, aveva perso il controllo della vettura ribaltandosi e andando a sbattere contro il muro di cinta di una casa.

Sull’auto, oltre al guidatore, c'erano anche due 18enni ed un 17enne. Portati d'urgenza all'ospedale di Nola, uno dei due maggiorenni, Arcangelo Sepe di Nola, è morto a causa della gravità delle ferite riportate, mentre l'altro è stato trasferito all'ospedale Monaldi di Napoli per un intervento chirurgico alla milza.

E' andata meglio al 17enne, portato nella clinica “Villa dei Fiori” di Acerra, dove i medici gli hanno diagnosticato escoriazioni guaribili in 3 giorni.

Il conducente dell'auto è risultato positivo agli esami tossicologici e alcolemici, sia per abuso di alcol che per uso di cannabinoidi, ed è stato pertanto arrestato dai Carabinieri per omicidio stradale, e tradotto ai domiciliari, dopo le formalità, in attesa di rito direttissimo.