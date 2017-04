Incidente in zona Centro Direzionale: ferito un giovane

Un giovane è rimasto ferito questa mattina nel corso di un incidente avvenuto in zona Centro Direzionale, tra via Taddeo da Sessa e via Giovanni Porzio, che ha visto coinvolte una Fiat di colore nero ed uno scooter.

Sul posto sono giunti personale del 118, Polizia Municipale e Guardia di Finanza.

Il ragazzo, che era alla guida dello scooter, è stato soccorso ed immobilizzato dai sanitari.