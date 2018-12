Due ragazzine investite a Scampia: una è in prognosi riservata

Sono entrambi ricoverate all'ospedale Cardarelli e una è in prognosi riservata. Le vittime sono due ragazzine di 15 e 13 anni investite ieri sera a via Arcangelo Ghisleri a Scampia. Un'auto, una Renault Clio con alla guida un 29enne, le ha investite intorno alle 23 e 30 nella strada che costeggia il parco ribattezzato Ciro Esposito. Il giovane si è immediatamente fermato a prestare soccorso alle ragazze e delle due è sembrata immediatamente più grave la situazione della 15enne che è stata immediatamente portata in ospedale dai sanitari del 118.

La 13enne è stata, invece, assistita sul posto ed è stata poi portata sempre al Cardarelli. Ha riportato delle contusioni e dei lievi traumi. Per l'altra vittima dell'investimento invece le ferite sono molto più gravi. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. A indagare sono gli agenti della polizia municipale agli ordini del comandante Antonio Muriano. A darne notizia è stato il quotidiano il Mattino.