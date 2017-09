Investita una 17enne a via Posillipo: è grave

Una 17enne è stata investita questa notte a via Posillipo. La giovanissima è ricoverata al Cardarelli in prognosi riservata. Il conducente della vettura in un primo momento è scappato e poi si è presentato spontaneamente alle forze dell'ordine accompagnato dai suoi avvocati. Si tratta di un 20enne che ha dichiarato di essere scappato perché preso dal panico. La polizia municipale aveva già rintracciato la sua vettura grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

Accertata la dinamica dell'incidente: secondo la prima ricostruzione fatta la 17enne era scesa dal motorino per permettere al guidatore di fare rifornimento. Proprio all'altezza del distributore “Tiber” della zona è stata investita dall'auto del 20enne che, proveniente da via Strato, ne ha perso inspiegabilmente il controllo. La vittima è sbattuta prima sul parabrezza e poi è finita a terra dove è stata abbandonata dal guidatore della Fiat Panda, ritrovata e sequestrata mentre la patente del guidatore è stata sospesa.