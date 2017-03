Investita da un'auto all'uscita dalla discoteca: muore una 25enne

Una ragazza di 25 anni, di Gricignano d'Aversa, è morta questa notte dopo essere stata investita all'esterno di una discoteca a Sant'Antimo.

L'uomo alla guida dell'auto, come riferisce Il Mattino, non si è fermato per prestare soccorso e si è dato alla fuga.

Dopo l'incidente la giovane è stata trasportata in ospedale ad Aversa, dove però è giunta senza vita. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.