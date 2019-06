Incidente sul raccordo di Soccavo, auto ribaltata: grave una ragazza

Uno spaventoso incidente è avvenuto la scorsa notte lungo il raccordo che collega Pianura e il Vomero. Un'auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata. Una ragazza di 25 anni, di Nola, era seduta di fianco al conducente: è rimasta a lungo incastrata nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco prima che il personale del 118 potesse soccorrerla.

La 25enne si trova ricoverata all'ospedale Cardarelli in prognosi riservata, mentre il conducente – un 26enne di Soccavo – ha riportato soltanto ferite lievi.

L'incidente è avvenuto verso l'una, in direzione Pianura. Fortunatamente l'impatto non ha coinvolto altri veicoli, comunque presenti lungo l'asse viario nonostante l'ora essendo sabato notte.

Sul posto sono intervenute anche due pattuglie della municipale. Gli agenti hanno sequestrato la vettura ed effettuato test tossicologici al 26enne. Ricostruiranno la dinamica di quanto avvenuto. A riportare la notizia è il Mattino.