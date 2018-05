Incidente nei Quartieri Spagnoli, morto un 17enne. I testimoni: "Nessuna aggressione"

Un terribile incidente stradale, avvenuto nei Quartieri Spagnoli alle 23 di domenica, è costato la vita al 17enne Emanuele Esposito. Lo scooter del giovane, secondo le prime ricostruzioni, si è scontrato frontalmente con un altro scooter, guidato dal 45enne S.M., ora ricoverato al C.T.O., gravemente ferito. La notizia è stata lanciata dal gruppo 'Nessuno tocchi Ippocrate', sul quale si fa anche riferimento a una presunta aggressione subita dal personale sanitario intervenuto sul posto.

Di diverso parere alcuni nostri lettori, amici e parenti del giovane morto e del 45enne ferito. Scrivono al nostro giornale negando ogni forma di aggressione: "Eravamo lì per accelerare le operazioni di soccorso", scrivono al nostro giornale. "Nessuno ha intralciato nulla, anzi abbiamo chiamato più volte il 118 e la prima ambulanza è arrivata dopo 25 minuti. La famosa 'scorta' di cui parlano sono solo ragazzi che per non far passare altre macchine - nei vicoli stretti dei Quartieri - si sono messi ai lati delle strade".