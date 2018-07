Promessa del calcio ferita in un incidente stradale: Pasquale Carlino è uscito dalla rianimazione

L'aggiornamento sulle condizioni di salute di Pasquale Carlino arriva via Twitter direttamente dal suo procuratore, Vincenzo Raiola: "Pasquale è uscito dalla sala rianimazione...avanti così".

Il centrocampista delle giovanili nerazzurre è stato ricoverato nove giorni fa in ospedale dopo un terribile incidente in moto (il suo veicolo si è scontrato con un'auto in sosta), avvenuto a Santa Maria la Carità, paese limitrofo a Gragnano, cittadina nella quale il calciatore ha sempre vissuto prima di trasferirsi a Milano per militare nell'Inter.

Nei giorni scorsi Pasquale era stato trasferito dall'ospedale Umberto I° di Nocera Inferiore al Niguarda di Milano, in terapia intensiva, a causa del forte trauma cranico subito, a spese della società nerazzurra.