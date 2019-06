Schianto auto-moto sulla statale amalfitana, in ospedale un giovane di Pompei

Un violento incidente è avvenuto sulla strada statale che conduce a Positano: a scontrarsi in modo frontale una motocicletta e un'automobile. Alla guida della moto un giovane di Pompei, che è stato trasportato in ospedale a Sorrento, dove gli sono state medicate le escoriazioni riportate. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri. L'impatto è stato, per fortuna, senza conseguenze per l'uomo alla guida dell'auto, che era in compagnia del figlio.