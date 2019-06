Incidente nella notte: si schianta auto con cinque ragazzi a bordo

Un'auto con a bordo cinque ragazzi si è schiantata nella notte a Torre Annunziata. La vettura, una Peugeot, è andata a sbattere in curva sul lungomare oplontino, a via Caracciolo, a pochi passi dal porto. Ad avere la peggio è stato il guidatore che è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118. A curarlo sono stati i medici dell'ospedale Sant'Anna di Boscotrecase che gli hanno diagnosticato un trauma cranico ma il giovane non è in pericolo di vita.

Dall'impatto sono, invece, usciti illesi gli altri quattro occupanti della vettura salvati dall'esplosione degli airbag. Il guidatore ha perso il controllo della vettura mentre si stava recando in direzione Rampa Nunziante. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente su cui indagano gli agenti del commissariato di Torre Annunziata. Secondo una prima ricostruzione, l'auto avrebbe prima impattato contro una saracinesca in curva per poi andare a sbattere contro i paletti posti all'altro lato della carreggiata.